28.09.2018 | 14:50

Более 500 атлетов из 15 регионов страны стали участниками открытого областного первенства Детской лиги плавания «Поволжье».

«Мне очень понравилось, они классные! Я просто впервые на таких больших соревнованиях, и мне очень нравится», - рассказала участница соревнований Ксения Немнова (г. Отрадный).

Во дворце спорта «Сура» ребята 2008 года рождения и старше разыгрывают награды на дистанциях 25, 50 и 100 метров разными стилями. Кроме того, командам предстоит побороться за медали в самом зрелищном виде программы - эстафете. Состязания завершатся 30 сентября.

«Именно в выходные дни это сделано только с одной целью - для того, чтобы не нарушать целостность семьи, потому что именно в выходные дни самыми главными болельщиками являются наши родители. Чтобы родители воочию могли посмотреть, непосредственно поболеть за своих детей, мы специально всегда наши соревнования делаем в выходные дни», - пояснил председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Открытое первенство проводится в нашем городе уже в четвертый раз. А пензенские спортсмены сражаются еще и за кубок Детской лиги плавания «Поволжья». Эти состязания организуют в столице Сурского края примерно два раза в месяц. Такому насыщенному календарю позавидуют даже участники Олимпийских игр.

«Дети стартуют больше даже, чем мы, взрослые, на соревнованиях. 21 старт за год - я считаю, что для детей это вообще преимущество в дальнейшем росте», - отметила участница Олимпийских игр Виктория Андреева.

Для пловцов организаторы первенства предусмотрели не только соревновательную часть, но и обширную культурную программу. Следующий крупный старт Детской лиги плавания «Поволжье» традиционно пройдет в конце декабря. Предполагается, что зимой в Пензе соберется более тысячи юных спортсменов.