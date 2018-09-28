28.09.2018 | 12:09

В четверг, 27 сентября, пензенский гимнаст Денис Аблязин и его тренер Сергей Старкин вылетели в Париж (Франция), где пройдет этап Кубка мира по спортивной гимнастике (FIG World Challenge Cup).

«Наш спортсмен выступит в двух своих видах - кольцах и опорном прыжке. Квалификационный раунд соревнований пройдет в субботу, 29 сентября, финальная часть - в воскресенье, 30 сентября», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В июле Денис Аблязин, пятикратный призер Олимпийских игр, завоевал две золотые медали на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходил в Челябинске.

Он стал лучшим в упражнении на кольцах, заработав 14,466 балла, и в опорном прыжке с результатом 14,783.