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Спорт | Пензенский гимнаст Денис Аблязин выступит на этапе Кубка мира в Париже

28.09.2018|12:09
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В четверг, 27 сентября, пензенский гимнаст Денис Аблязин и его тренер Сергей Старкин вылетели в Париж (Франция), где пройдет этап Кубка мира по спортивной гимнастике (FIG World Challenge Cup).

«Наш спортсмен выступит в двух своих видах - кольцах и опорном прыжке. Квалификационный раунд соревнований пройдет в субботу, 29 сентября, финальная часть - в воскресенье, 30 сентября», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В июле Денис Аблязин, пятикратный призер Олимпийских игр, завоевал две золотые медали на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходил в Челябинске.

Он стал лучшим в упражнении на кольцах, заработав 14,466 балла, и в опорном прыжке с результатом 14,783.

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