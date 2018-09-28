28.09.2018 | 09:43

В четверг, 27 сентября, пензенский «Дизель» одержал победу над командой «Торпедо» из Усть-Каменогорска в первом матче домашней серии регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

«Соперники выдали сумасшедший матч и на двоих наколотили семь голов. Гости из Казахстана неплохо стартовали и находятся в верхней части турнирной таблицы. Хозяевам льда отступать было просто некуда. После двух поражений в Китае пензенцы опустились на последнюю строчку», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В самом начале игры хозяева льда забросили две шайбы в ворота соперника - они на счету Владислава Волкова и Данила Савунова.

«По ходу матча казахским «автозаводцам» удавалось отыгрываться. На гол Максима Зюзякина в самом начале третьего периода ответил капитан «Торпедо» Александр Шин. Победу пензенцам на 44-й минуте встречи принес вчерашний дублер Максим Колмыков», - уточнили в пресс-службе.

Итоговый счет - 4:3 в пользу желто-синих.

Главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин поблагодарил подопечных за то, что они выиграли тяжелейший матч. Это была первая победа команды в основное время.

«Хорошо восстановились после тяжелой поездки в Китай, но пропускаем легкие голы из-за своих индивидуальных ошибок. С этим надо бороться, будем разбираться. Пропускать по три шайбы за игру нельзя», - отметил наставник.