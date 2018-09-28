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Спорт | Хоккеисты «Дизеля» одолели «Торпедо» из Усть-Каменогорска - 4:3

28.09.2018|09:43
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В четверг, 27 сентября, пензенский «Дизель» одержал победу над командой «Торпедо» из Усть-Каменогорска в первом матче домашней серии регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

«Соперники выдали сумасшедший матч и на двоих наколотили семь голов. Гости из Казахстана неплохо стартовали и находятся в верхней части турнирной таблицы. Хозяевам льда отступать было просто некуда. После двух поражений в Китае пензенцы опустились на последнюю строчку», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В самом начале игры хозяева льда забросили две шайбы в ворота соперника - они на счету Владислава Волкова и Данила Савунова.

«По ходу матча казахским «автозаводцам» удавалось отыгрываться. На гол Максима Зюзякина в самом начале третьего периода ответил капитан «Торпедо» Александр Шин. Победу пензенцам на 44-й минуте встречи принес вчерашний дублер Максим Колмыков», - уточнили в пресс-службе.

Итоговый счет - 4:3 в пользу желто-синих.

Главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин поблагодарил подопечных за то, что они выиграли тяжелейший матч. Это была первая победа команды в основное время.

«Хорошо восстановились после тяжелой поездки в Китай, но пропускаем легкие голы из-за своих индивидуальных ошибок. С этим надо бороться, будем разбираться. Пропускать по три шайбы за игру нельзя», - отметил наставник.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|28.09.2018 10:43|

Чтобы разбираться - это нужно уметь делать,к величайшему сожалению,но к вам Ваулин это никаким образом не относится.Спасибо ребятам,команда есть точно,а вот тренеров у команды - нет,так же к большому сожалению.

Гость|28.09.2018 10:45|

Ваулин на лёд выходил? Как Макеев вчера в молодёжке, чтобы команду завести. Если честно молодцы, очень нужная победа

Гость|28.09.2018 10:48|

герои

Гость|28.09.2018 10:54|

а как обстоят дела у этой "команды" с кубком имени себя? какое место заняли на кубке?

Гость|28.09.2018 11:04|

как так?!?!

НЕ стоит покидать законное последнее место в турнирной таблице!

Хоть это пусть достижение за этой "командой" сохранится.

Гость|28.09.2018 11:05|

Гость писал(a):

Если честно молодцы, очень нужная победа
у голопузов теперь есть повод побухать?

Гость|28.09.2018 11:06|

Ваулин и шандуров слабые тренера для ВХЛ

Гость|28.09.2018 11:08|

Сегодня сыграл джокер (Д.Савунов-прим.), чем вы мотивировались ставя его в звено к А.Тарасову? Я просто в недоумении,хорошо парень вошел в игру,но не до такой же степени? ДЖОКЕР,писец!

Гость|28.09.2018 11:08|

Но говорят этот и следущий сезон им дадут порулить поучиться на Дизеле

Гость|28.09.2018 11:10|

Гость писал(a):

Ваулин и шандуров слабые тренера для ВХЛ
Не то слово,что слабые - вообще никакие,пока не поздно ещё,срочно нужно менять тренерский штаб.

Гость|28.09.2018 11:12|

Гость писал(a):

пока не поздно ещё,срочно нужно менять тренерский штаб.
поздно!

теперь только РАЗОГНАТЬ !!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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