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Спорт | В Пензе стартовал городской конкурс «Лучший велосипедист»

26.09.2018|14:59
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Чтобы после летних каникул освежить в памяти школьников правила дорожного движения, сотрудники центра «Спутник» провели городской конкурс «Лучший велосипедист».

В отборочном туре выявили победителей в районах. Ребятам нужно было справиться с тремя заданиями. Одно из них - проверка теоретических знаний.

«Туда включены вопросы на знание дорожных знаков, знание дополнительных требований для движения велосипедов. Может быть, это самое сложное», - сообщила методист детского центра «Спутник» Татьяна Савчук.

Богдан, Виктория и Алексей из команды 5 «Б» класса школы № 11 учатся в кадетском классе. Они не в первый раз претендуют на звание лучших велосипедистов. В устройстве двухколесного транспорта им труднее всего разобраться, ведь запоминать запчасти - самое тяжелое, а еще нужно определить, исправные они или нет.

Финал городского конкурса пройдет в пятницу, 28 сентября. Победители районных этапов выполнят самое зрелищное задание - фигурное вождение велосипеда.

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