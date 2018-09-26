26.09.2018 | 14:34

Туристам-спортсменам отдыхать некогда: после летней выездной практики, походов открылся сезон соревнований. Региональные соревнования в дисциплине «Дистанции пешеходные» провели на учебно-тренировочном полигоне областной станции туристов.

«Для начинающих спортсменов - дистанция второго класса, здесь у них будет 4 этапа: «Параллельные перила», «Навесная переправа», «Бревно» и «Маятник»», - сообщил судья соревнований Дмитрий Коновалов.

Для более опытных задания были сложнее. Ребята должны были сами укрепить специальное снаряжение. Но справиться можно, если соблюдать простые правила, уверены участники.

«Нужны тренировки, нужна сила воли, чтобы ходить на тренировки, нужно заниматься, слушать своего тренера и проходить дистанции как можно лучше, стараться», - рассказал участник соревнований Иван Папшев.

Возраст участников - от 10 лет, соревновались спортсмены из областного центра, других городов и районов региона.

Эти состязания можно считать разминкой перед первыми крупными в сезоне - лучших юных туристов ожидают всероссийские «Гонки четырех» в Москве.