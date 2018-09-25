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Спорт | В пензенском микрорайоне Заря пройдут соревнования картингистов

25.09.2018|13:28
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В субботу, 29 сентября, в Пензе впервые после восьмилетнего перерыва пройдут областные соревнования школьников по картингу.

Состязания, посвященные 100-летию системы дополнительного образования, состоятся на улице Новоселов (микрорайон Заря).

Гонки запланированы как лично-командные. Спортсмены из Пензы, Заречного, Каменского и Нижнеломовского районов будут выступать в семи классах картов: «Национальный-Ю», «Национальный», «Пионер», «Кадет», «Хонда-Пионер», «Хонда-Кадет» и «Супермини». Соревнования состоят из трех заездов в каждом классе.

Команды, занявшие призовые места, получат кубки и дипломы оргкомитета. В личном первенстве призеров в каждом классе наградят дипломами и медалями.

«История пензенского картинга ведет начало с середины 60-х годов XX века. Первым руководителем кружка картингистов стал энтузиаст Александр Прошкин. В эти годы начали проводиться первые областные соревнования учащихся по картингу, которые затем проходили ежегодно более 45 лет на Советской площади.

Последние гонки картингистов состоялись в Пензе 17 октября 2010 года на площади имени Ленина, поскольку на Советской площади началось строительство Спасского кафедрального собора», - рассказали в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Министерства образования Пензенской области
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Гость|25.09.2018 13:59|

А потом, как результат, трещины в домах!

Гость|25.09.2018 14:14|

Гость писал(a):

Гость
В голове у тебя трещины

Гость|25.09.2018 14:33|

Гость писал(a):

В голове у тебя трещины
От этой Зари по всей Пензе ТРЕЩИНЫ. У некоторых карманы от бабла трещат, у некоторых рожи скоро треснут. Одни сплошные трещины.

Имя: Гость
Комментарий:

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