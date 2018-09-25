25.09.2018 | 13:28

В субботу, 29 сентября, в Пензе впервые после восьмилетнего перерыва пройдут областные соревнования школьников по картингу.

Состязания, посвященные 100-летию системы дополнительного образования, состоятся на улице Новоселов (микрорайон Заря).

Гонки запланированы как лично-командные. Спортсмены из Пензы, Заречного, Каменского и Нижнеломовского районов будут выступать в семи классах картов: «Национальный-Ю», «Национальный», «Пионер», «Кадет», «Хонда-Пионер», «Хонда-Кадет» и «Супермини». Соревнования состоят из трех заездов в каждом классе.

Команды, занявшие призовые места, получат кубки и дипломы оргкомитета. В личном первенстве призеров в каждом классе наградят дипломами и медалями.

«История пензенского картинга ведет начало с середины 60-х годов XX века. Первым руководителем кружка картингистов стал энтузиаст Александр Прошкин. В эти годы начали проводиться первые областные соревнования учащихся по картингу, которые затем проходили ежегодно более 45 лет на Советской площади.

Последние гонки картингистов состоялись в Пензе 17 октября 2010 года на площади имени Ленина, поскольку на Советской площади началось строительство Спасского кафедрального собора», - рассказали в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.