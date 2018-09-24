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Спорт | В «Воейкове» прошли соревнования по восточному единоборству

24.09.2018|14:20
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В «Воейкове» прошли открытые соревнования Пензенской области по восточному боевому единоборству. Кроме представителей региона, в турнире приняли участие спортсмены из Москвы, Рязани, Тамбова и Саратова, в возрасте от 6 лет.

Первой частью состязаний стали поединки с воображаемым противником (ката). Второй частью турнира стало проведение схваток (кумите).

Восточное боевое единоборство отличается от спортивного карате - в схватке могут участвовать и мужчины, и женщины - бойцы разных весовых категорий.

«Если нас встретит какой-то «доброжелатель», он же не будет спрашивать, в какой мы категории, поэтому есть абсолютная весовая категория. Задача - поразить противника одним-единственным ударом», - отметил президент федерации восточного боевого единоборства области Алексей Елисеев.

«В конце сентября текущего года у нас пройдут Кубок России и очень важный турнир в Рязани - Кубок Евпатия Коловрата, где соберутся более 30 регионов нашей страны, в том числе Пензенская область. Уже отправлена заявка на участие не менее 30 человек от Пензенской области. Мы готовы победить», - добавил Алексей Елисеев.

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