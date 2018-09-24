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Спорт | Пензенский «Университет-Визит» обыграл соперниц из Воронежа

24.09.2018|14:56
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Первая домашняя серия волейбольного клуба «Унивеситет-Визит» в российском чемпионате завершилась для команды успешно.

Соперницы из Воронежа показали свой неуступчивый характер, стартовый матч протекал с переменным успехом. Коллективы выигрывали сеты поочередно, что в итоге привело к пятой партии. На тай-брейке удачливее были пензячки - лучше атаковали и победили со счетом 15:7.

«3:2 - это всегда нервы, тем более с командой, которая в прошлом сезоне играла в Высшей лиге «А». Там, конечно, не весь состав, но тем не менее я благодарен своим девочкам, которые собрались все-таки в пятой партии, обеспечили результат, поэтому все пока идет по плану», - рассказал главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

В повторной игре хозяйки поля добились еще более убедительного успеха. Началась игра для пензенских студенток неудачно, но после отданного сета девушки выиграли следующие партии - 25:17, 25:20, 25:21.

Победа со счетом 3:1 позволила клубу «Университет-Визит» подняться на две строчки выше в турнирной таблице российской Высшей лиги «Б».

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Гость|24.09.2018 21:02|

Молодцы девчонки! Утерли нос злопыхателем и толстосумом из клуба клюшкарей-солярщиков!

Гость|25.09.2018 00:26|

Гость писал(a):

Гость|24.09.2018 21:02|

Молодцы девчонки! Утерли нос злопыхателем и толстосумом из клуба клюшкарей-солярщиков!

Один отстойняк другого, более отстойного обыграл, один раз кое-как. А дальше? Пусть c Брянском для начала покажут свое "молодцы". Да и вообще. Что сравнивать этот отстой с другим отстоем? У клюшкарей и традиции сильнее, и народ за деньги какой-никакой ходит в отличие от беслатной полной амебы. А назовите великих волейболисток, воспитанных в Пензе. И уровень ВХЛ, все же не тот, где это недоразумение играет под названием "Университет-Визит". После Белодеда, где-то Парфенова, нет команды достойной, полный отстой.

Гость|25.09.2018 01:03|

Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://shtrafyrus.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!

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