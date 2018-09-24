24.09.2018 | 14:56

Первая домашняя серия волейбольного клуба «Унивеситет-Визит» в российском чемпионате завершилась для команды успешно.

Соперницы из Воронежа показали свой неуступчивый характер, стартовый матч протекал с переменным успехом. Коллективы выигрывали сеты поочередно, что в итоге привело к пятой партии. На тай-брейке удачливее были пензячки - лучше атаковали и победили со счетом 15:7.

«3:2 - это всегда нервы, тем более с командой, которая в прошлом сезоне играла в Высшей лиге «А». Там, конечно, не весь состав, но тем не менее я благодарен своим девочкам, которые собрались все-таки в пятой партии, обеспечили результат, поэтому все пока идет по плану», - рассказал главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

В повторной игре хозяйки поля добились еще более убедительного успеха. Началась игра для пензенских студенток неудачно, но после отданного сета девушки выиграли следующие партии - 25:17, 25:20, 25:21.

Победа со счетом 3:1 позволила клубу «Университет-Визит» подняться на две строчки выше в турнирной таблице российской Высшей лиги «Б».