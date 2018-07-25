25.07.2018 | 17:36

Волейболисты вступили в борьбу за медали IV летней Спартакиады молодежи России. В финальных состязаниях получили право участвовать 12 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Татарстана, Свердловской области и других регионов. Все они стали победителями окружных этапов отбора.

«Очень высокий уровень игр, игры интересные. Очень сложно предсказать, кто будет в лидерах», - отметил заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Пензенские юноши не смогли выйти в финальную часть соревнований, среди фаворитов турнира называют представителей Новосибирской области, Москвы, Санкт-Петербурга и не только.

«Мы приехали поучаствовать. Для нас самое главное - участие, потому что мы выиграли первенство Дальнего Востока. К сожалению, на Дальнем Востоке волейбол не так сильно развит, как здесь, в центре России. Для нас главное - посмотреть на уровень других, поучиться, ну и, понятно, поиграть», - поделился тренер команды Амурской области Александр Гурский.

Волейболисты будут выявлять победителя и призеров до конца июля.