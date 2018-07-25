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Спорт | Пензячка Ирина Асташкина отправилась на первенство мира по прыжкам в воду

25.07.2018|12:15
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Представляющая Пензенскую область спортсменка Ирина Асташкина вошла в состав сборной России на первенстве мира по прыжкам в воду среди юниоров. Соревнования проходят в Киеве с 22 по 29 июля.

За победу на турнире борются около 300 спортсменов из 40 стран со всех континентов. Сборную России представляют Ирина Асташкина, воспитанник пензенской спортшколы Руслан Терновой, в данный момент выступающий за Москву, а также Никита Григорович, Эмиль Ибрагимов, Вячеслав Качанов, Александр Лебедев, Андрей Турков, Елизавета Кансо, Ульяна Клюева, Виталия Королева, Елизавета Кузина и Яна Сатина.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, в последний момент из сборной был отозван пензенец Максим Малофеев.

В первый день первенства прошли командные состязания Mixed Team Event. Сборная России стала пятой, первое место заняли представители Великобритании, второе – Китая, третьими были спортсмены из Австралии.

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Гость|25.07.2018 12:35|

доехала ?

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