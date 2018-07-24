24.07.2018 | 16:12

Хоккеисты «Дизеля» вступили в активную стадию подготовки к новому сезону и впервые этим летом вышли на ледовую арену. Втягивающие занятия и спортивные сборы завершены. По словам главного наставника игроков Алексея Ваулина, пока все идет по плану, атлеты оправдывают ожидания.

«Тренерский штаб доволен коллективом, который на данный момент еще строится. Но то, что выполнялись все установки, которые были запланированы, все бега, залы - все выполнялось на очень высоком уровне», - подчеркнул он.

В будущем сезоне Высшей хоккейной лиги область представит кардинально новую команду, с новым руководством и составом игроков. В Пензу вернулись хоккеисты с большим опытом: Денис Бельский, Виктор Луговской, Максим Томкин, набраны спортсмены, имеющие опыт выступления в КХЛ. Много молодежи - прежде всего выходцев из «Дизелиста», который взял Кубок регионов под руководством Алексея Ваулина. Словом, команду постарались усилить максимально, и перед ней будет стоять задача как минимум выйти в плей-офф чемпионата.

«Много бегаем, сейчас начался лед, после выходных будут двухразовые тренировки. Налаживаем единый коллектив, сейчас стали побольше общаться друг с другом», - поделился игрок «Дизеля» Антон Антонов.

Перед стартом сезона сурские хоккеисты проведут 12 контрольных матчей. Первая встреча состоится в Тамбове 2 августа, 4-го команда примет гостей дома, а 8 августа начнется Кубок «Дизеля».