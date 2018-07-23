23.07.2018 | 16:34

В рамках IV летней Спартакиады молодежи России на стадионе «Первомайский» стартовали состязания по футболу среди женщин. До конца июля десять сборных будут биться за право выйти в финал, а 30-го развернется борьба за золото.

«Прошло первенство России по этому же самому возрасту, у нас Московская область выиграла по пенальти у Кемеровской области. Москва, к сожалению, не участвовала, но я думаю, что она является одним из фаворитов. Москва, Московская область в числе регионов, где очень сильно развивается женский футбол», - отметила главный судья соревнований Надежда Ульяновская.

Команды из Краснодарского края, Казани, Самарской области способны показать хороший результат. Пенза в этом виде спорта не представлена.

В первой игре между москвичками и представительницами Иркутского региона борьба развернулась жесткая. Но столичные футболистки в первом тайме вырвались вперед и, несмотря на отчаянное сопротивление соперниц, победили со счетом 8:0.