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Спорт | В Кузнецке в турнире по мотобиатлону приняли участие более 300 человек

23.07.2018|18:04
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В Кузнецке впервые состоялись соревнования по мотобиатлону. Более 300 человек вышли на старт состязаний. Организаторы приглашали принять в них участие всех желающих, независимо от возраста, пола, состояния транспортного средства и уровня подготовки.

«Это идет со стрельбой. Если человек выбивает мишень всю, то он проходит без штрафного времени. Если пропускает, то у него 20 секунд штрафного времени. Получается такой азарт, очень интересно», - пояснил организатор соревнований Антон Коннов.

Не менее привлекательна и трасса, созданная специально к соревнованиям. Участникам предстояло преодолеть трехкилометровую полосу препятствий. На пути гонщиков ждали завалы, бревна, болота и трамплины.

Заезды проходили в разных возрастных группах. На эти гонки в Кузнецк прибыли любители и профессионалы из 12 городов России.

Организаторы пообещали сделать соревнования традиционными. Они надеются, что в следующий раз на них соберется еще больше участников.

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