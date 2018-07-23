23.07.2018 | 11:49

Бывший главный тренер пензенской хоккейной команды «Дизель» Андрей Сидоренко возглавит национальную сборную Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба федерации хоккея республики.

Решение было принято исполкомом ФХБ. Уточняется, что с наставником будет заключен годичный контракт с возможностью его продления.

Андрей Сидоренко уже занимал эту должность в 1994-1996 годах. Также он являлся главным тренером национальной сборной Польши (2004-2005) и руководил молодежной (U-20) сборной Беларуси (1995-1996).

Пензенский «Дизель» с Сидоренко в сезоне-2009/2010 становился бронзовым призером чемпионата Высшей хоккейной лиги. В 2017 году со специалистом вновь заключили контракт.

На него возлагались большие надежды, однако после 52 игр регулярного чемпионата «Дизель» набрал 66 очков и остановился на 19-й строчке турнирной таблицы, не сумев пробиться в плей-офф ВХЛ. Контракт с Андреем Сидоренко было решено не продлевать.

Андрей Михайлович родился в Чебаркуле 22 июля 1959 года. Воспитанник челябинской школы хоккея, он является мастером спорта СССР и заслуженным тренером Республики Беларусь.

Кроме «Дизеля», 59-летний специалист возглавлял «Спартак» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк) и «Гомель» (Гомель).