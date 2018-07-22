22.07.2018 | 11:11

В просторном зале дворца спорта «Буртасы» прошла церемония открытия IV летней Спартакиады молодежи России. В красочном шоу принимали участие ведущие артисты и творческие коллективы Пензы. Но главными действующими лицами на празднике были, конечно же, атлеты.

«Здесь все хорошо настроены, все готовы показать лучшие результаты», - поделился впечатлениями москвич Алексей Сергеев.

«Пока за первым местом приехали. Мы проводили несколько товарищеских матчей против мальчиков. Мы ездили на сборы», - рассказала другая участница спартакиады Анна Десятник из Краснодарского края.

В 2018 году спартакиада проходит в 13 регионах страны, включая Пензу, причем она является главной площадкой всероссийских соревнований. Областному центру доверили проведение состязаний более чем по тридцати видам спорта.

Одним из музыкальных подарков для участников спартакиады стало выступление популярной российской группы 5sta family.

Телеверсию церемонии открытия IV летней Спартакиады молодежи России можно будет увидеть на 11 канале. Следите за программой.