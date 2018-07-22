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Спорт | Игра футболистов пензенского «Зенита» и «Сызрани-2003» завершилась ничьей

22.07.2018|14:40
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От игры «Зенита» и «Сызрани-2003» зависело положение команд в турнирной таблице. У обеих была возможность подняться на уровень выше. Пока в первенстве России межрегионального футбольного союза «Приволжье» сборные показали не самые хорошие результаты. Но болельщики верят в лучшее.

«Когда я в Пензе и никуда за пределы города не уезжаю, то я всегда прихожу на «Зенит» смотреть, чтобы поддержать нашу любимую команду», - рассказал президент областной федерации футбола Александр Калашников.

«Мы с уважением относимся к этому виду спорта, потому что это командный вид спорта. И с уважением относимся к этим ребятам, которые бьются в этом сезоне», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев

В первом тайме счет открыл полузащитник «Зенита» Евгений Захаров. Однако затем сурские футболисты допустили ошибку в обороне, и гости, воспользовавшись моментом, сравняли счет. Во второй 45-минутке пензенскому нападающему Олегу Щеткину удалось реализовать голевой момент, и хозяева вырвались вперед. Победа была близка, но на последней минуте добавленного времени «Сызрань-2003» сумела отыграться. В итоге ничья.

В следующий раз «Зенит» встретится также на домашней площадке с «Крыльями Советов» из Самары 25 июля в 18:30 в матче на Кубок Приволжья.

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