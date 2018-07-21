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Спорт | В Пензе в финальных соревнованиях по карате сразились 118 спортсменов

21.07.2018|16:22
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118 каратистов из 31 региона страны стали участниками финальных состязаний IV Спартакиады молодежи России. Юноши и девушки боролись за медали во дворце единоборств «Воейков».

Право участвовать в состязаниях получили только чемпионы окружных отборочных этапов. Параллельно с выявлением чемпионов и призеров наставники вели просмотр спортсменов, которые могут показать себя и на международных турнирах.

«Здесь и главный тренер сборной России по карате, и старшие тренеры по возрастам. Они отслеживают каждого претендента, каждый их бой. Конечно, потом будет проводиться анализ», - пояснил главный судья соревнований Шарапутдин Магомедов.

Юноши и девушки выступали в двух дисциплинах: ката (демонстрация техники) и кумите (поединки). Лучших каратистов определяли в пяти весовых категориях.

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