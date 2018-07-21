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Спорт | Пензенский «Дизель» проведет 12 матчей перед стартом чемпионата ВХЛ

21.07.2018|12:38
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Игроки пензенского «Дизеля» в августе выступят на 12 контрольных матчах в преддверии старта чемпионата Высшей хоккейной лиги. Об этом стало известно после утверждения сроков их проведения.

Первая встреча намечена на 2 августа, в этот день желто-синие сразятся с ХК «Тамбов» на выезде. 4-го числа команды вновь скрестят клюшки, но уже в Пензе.

8 августа в рамках Кубка «Дизеля» подопечные Алексея Ваулина выйдут на лед против ХК «Рязань», 10-го - против «Барса» из Казани, 11-го - против «Южного Урала» из Орска, 12-го - против ХК «Саров». Все матчи пройдут в СЗК «Дизель-Арена».

21-22 августа пензенцы сойдутся с хоккеистами ЦСК ВВС из Самары.

С 29 августа по 1 сентября будет проходить предсезонный турнир в Альметьевске, участие в котором наряду с «Дизелем» примут «Торос» (Нефтекамск), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Нефтяник» (Альметьевск).

«Календарь турнира уточняется», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|21.07.2018 12:45|

Я надеюсь на собственные средства?

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