20.07.2018 | 17:41

Воспитанник пензенской школы бадминтона стал мультимедалистом Спартакиады молодежи России. Георгий Карпов, выступающий за сборную Москвы, пробился сразу в два финала. И если в паре он вместе с партнером уступил соперникам из Башкортостана, то в личном разряде сполна подтвердил статус первой ракетки турнира: Егора Курдюкова Георгий обыграл в двух сетах.

«Приезжать в родные стены очень даже приятно, но и ответственно: ты понимаешь, что на тебя смотрит твоя семья, близкие, друзья, которых очень давно знаешь. Можно сказать, что помогает. Первое и второе место - хороший результат», - признался спортсмен.

Подмосковная бадминтонистка Анастасия Семенова также была первой сеяной, но успех в финале против столичной спортсменки Анастасии Роньжиной дался нелегко. И все же у нее победа со счетом 2:0.

«Мне очень повезло, что все хорошо получилось, что все сошлось и за счет этого я выиграла», - отметила она.

В парных разрядах равных не было уфимцам. Алина Давлетова в паре с Родионом Алимовым была лучшей в миксте, а затем она же в дуэте с Индирой Шакировой выиграла соревнования среди женщин.