20.07.2018 | 16:07

«Король умер» - так с древнеперсидского переводится название популярной логической игры. Шахматы придумали еще в V веке, но до сих пор они интересны жителям всего мира.

«Сейчас я не представляю свою жизнь без них. Это уже часть меня. Это состязание умов, и всегда приятно оказаться сильнее умственно», - поделился шахматист Егор Ковалев.

Кого-то игра затянула и стала главным увлечением в жизни или даже профессией, другие ограничились элементарными знаниями названий фигур и простых ходов благодаря школьным факультативам.

Олег Кучурин тренирует детей в Пензе более 10 лет: он может продемонстрировать, как поставить мат менее чем за минуту.

«Шахматы хороши тем, что дети во время игры развивают свое мышление и память», - отметил он.

Высшее звание, которое может получить шахматист, - гроссмейстер. В Пензе удостоиться его смог только Дмитрий Кокорев, который сейчас защищает честь страны на соревнованиях в Испании.

Тем временем в Международный день шахмат в столице Сурского края оказался другой обладатель этого же звания. Арсений Алавкин прибыл в город в качестве судьи турнира, проходящего в рамках IV летней спартакиады молодежи.

«Сейчас благодаря обучению с помощью компьютеров, с помощью квалифицированных тренеров, тех же гроссмейстеров, дети имеют возможность стать мастерами намного раньше, чем 30-40 лет назад. Сейчас, если стал гроссмейстером в 25-30 лет, то это уже поздновато», - рассказал он.

Самая продолжительная игра длилась чуть более 20 часов. Игроки сделали 269 ходов, но партия так и завершилась ничьей.

Ученые не подвергают сомнению, что шахматы оказывают положительное влияние на человека. Любителей их по всему миру насчитываются миллионы, поэтому эта игра вряд ли уйдет в историю.