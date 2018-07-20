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Спорт | Сотрудники областного УМВД сразились в служебном двоеборье на спартакиаде

20.07.2018|17:09
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Представители различных подразделений Управления Министерства внутренних дел России по Пензенской области приняли участие в пятом этапе спартакиады регионального УМВД. Все они выступили в дисциплине «служебное двоеборье».

«Сотрудник с 50 метров подбегает на 25, на огневой рубеж, извлекает пистолет из кобуры и производит пять прицельных выстрелов по пяти мишеням», - пояснил заместитель начальника отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД по Пензенской области Сергей Лысов.

После испытаний в тире полицейские отправились на Олимпийскую аллею, где стартовал второй этап состязаний - бег на 3 000 метров.

Все участники соревнований прошли строгий отбор в своих подразделениях.

«Во-первых, по их психологическим качествам. Естественно, мы проводили тренинг по стрельбе, выявляли самых подготовленных сотрудников нашего отдела. Чтобы показать высокие результаты в беге, мы отбирали сотрудниках по их легкоатлетическим способностям. Потом в целом делали вывод, какие из сотрудников лучше подходят. В результате все они прибыли вместе со мной сюда», - рассказал старший участковый уполномоченный ОМВД России по Сердобскому району Сергей Алимов.

«Цель данных соревнований - повышение уровня физической подготовленности сотрудников и боеспособности личного состава органов внутренних дел», - добавил Сергей Лысов.

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