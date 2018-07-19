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Спорт | В «Суре» организовали веселые старты для маленьких пловцов

19.07.2018|17:32
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Для юных пловцов в возрасте от года до двух лет в маленьком бассейне дворца спорта «Сура» устроили веселые старты. Соревнованиями происходившее на воде можно было назвать условно: это показательные выступления воспитанников двух групп, в которых малыши занимаются с двухмесячного возраста.

«Крохотные, но уже спортсмены с боевым духом, со своим характером. Изумительные дети. Они некоторое время занимались в нашем бассейне, а сегодня они покажут результаты своего труда и особенно труда своих мамочек - чему они научились вместе с детьми», - подчеркнула начальник отдела СШОР водных видов спорта Лариса Копылова.

Надежда Наумова с дочкой Машей стараются не пропускать ни одного занятия. Чувствуют себя в бассейне как рыбы в воде.

«Мы не боялись, нам всегда очень нравилось. Полюбили занятия с первого раза, поэтому мы всегда ходили. Результаты есть: у нее укрепились ножки, ручки, она рано стала ходить и правильно. Мы очень рады и советуем всем», - отметила мама.

Среди этого детского аквапраздника привлекала внимание фигура единственного в бассейне мужчины. Профессиональный водолаз-спасатель Александр Мартынов здесь не для подстраховки малышей.

«У нас небольшой эксперимент: мы решили сделать фотосессию с маленькими ребятишками. Моей дочке два месяца, мы тоже планируем прийти сюда на занятия. Решили попробовать сделать небольшой фоторепортаж этих соревнований», - рассказал он.

Подводные снимки маленьких ныряльщиков - подарок спортсменам. А от коллектива «Суры» семьи пловцов получили абонемент на посещение бассейна.

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