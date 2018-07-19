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Спорт | Пензенцы завоевали награды турнира по спортивному ориентированию в Крыму

19.07.2018|13:36
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Пензенцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Герои Севастополя». Турнир проходил в городе на побережье Черного моря с 10 по 16 июля.

За награды в различных дисциплинах боролись более 500 атлетов из 25 регионов страны. От Пензенской области в Крым отправились представители региональной станции юных туристов.

Андрей Чесноков занял второе место в дисциплине «кросс-классика», Антон Ещенков показал аналогичный результат в «кросс-спринте» и «кросс-лонге», а в «кросс-классике» стал третьим, сообщили в пресс-службе областного министерства физической культуры и спорта.

Источник — Фото minobr.pnzreg.ru
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Гость|19.07.2018 16:41|

Крым это круто.Вау! Все в Крым...

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