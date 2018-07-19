19.07.2018 | 16:17

Из-за хмурой погоды спортивный праздник в 47-й школе переместился в помещение. Участникам мероприятия прыгать, бегать, бить по мячу удобнее оказалось под крышей.

«Веселые старты» были организованы для воспитанников пяти школ Железнодорожного района. Ученики с пятого по восьмой класс играли в футбол и участвовали в эстафете.

«В Железнодорожном районе у нас работают пять площадок с дворовыми тренерами, и в течение лета мы проводим на каждой из них (бывает, по нескольку раз) вот такие спортивные праздники, чтобы привлекать детей к занятиям физической культурой и спортом во время каникул», - рассказал ведущий специалист городского спорткомитета Дмитрий Маликов.

Организаторы отметили, что если в июле в таких состязаниях приняли участие десятки человек (многие школьники находятся в загородных лагерях), то в августе на старт выйдут больше сотни мальчишек и девчонок.