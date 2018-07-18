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Спорт | В Пензу на турнир по шахматам приехали 13 команд из разных регионов

18.07.2018|16:51
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На всероссийские соревнования по шахматам IV летней спартакиады молодежи в Пензу приехали сильнейшие спортсмены из различных городов страны, всего 13 команд, в состав которых вошли юниоры и юниорки 1998-1999 года рождения.

«В свое время эти дети были чемпионами России в своих возрастных группах, а также чемпионами Европы и мира, когда играли еще на юношеских соревнования. Такие ребята тут есть», - отметил главный судья соревнований Игорь Сокрустов.

Среди опытных участников - Гасан Кулиев из Саратова. На его счету немало значимых побед. Вот и на этом турнире ему уже есть чем похвастаться.

«Я смог сыграть две ничьи с мастерами и вчера выиграл одну партию у игрока из Пензы», - рассказал он.

Хорошие результаты показали представители Москвы, Чебоксар, есть победы и у дружины Сурского края. Тем не менее о фаворитах говорить пока рано: игры продлятся до 21 июля.

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