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Спорт | В Пензе на лед «Дизель-Арены» наносят новую разметку

17.07.2018|16:34
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Сотрудники СКЗ «Дизель-Арена» занялись геометрией хоккея: на большой площадке приступили к нанесению разметки. Каждую зону необходимо вымерить до сантиметра. Руководит процессом Олег Архипов. За 12 лет работы на его памяти это второй случай, когда линии на льду изменяются: в предстоящем сезоне границы ворот станут больше.

«Зона увеличится на 15 сантиметров вперед, боковые края уберутся, то есть этого полукруга уже не будет. Игроку, который находится в площади ворот, будет сложнее, ему нельзя там находиться. Зато будет проще вратарю», - рассказал он.

Сотрудники, которые работали еще на бывшем стадионе «Темп», помнят, как наносили разметку гуашью. Сейчас используются специальные ленты красного и синего цвета. Их при помощи воды буквально примораживают ко льду, толщина которого пока составляет два сантиметра и увеличится до пяти после того, как на площадке появится вся схема.

«24-го числа хоккейная площадка будет готова, все по графику», - подчеркнул заведующий СЗК «Дизель-Арена» Александр Антипов.

За неделю сотрудники должны управиться с работой. За качеством скользкого покрытия здесь тщательно следят и тратят на это немало средств: все-таки местная команда «Дизель» в регулярном чемпионате играет и на домашней площадке. За прошлый сезон таких матчей было проведено 26.

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Гость|17.07.2018 18:43|

Обалденная Новость, думаю все меня поддержат

Гость|17.07.2018 18:44|

Двойную сплошную не забудьте.

Гость|17.07.2018 18:46|

penzainform.ru писал(a):

За качеством скользкого покрытия здесь тщательно следят и тратят на это немало средств: все-таки местная команда «Дизель» в регулярном чемпионате играет и на домашней площадке.
О да, это - аргумент!

Гость|17.07.2018 20:04|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ НА ЭТОЙ КОРОБКЕ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|17.07.2018 22:38|

Скоро начнётся ходячие со стоячими

Гость|17.07.2018 23:08|

Лузерам из "команды" дизель - ничего не поможет.

Зато голопузые алкаши порадуются хотябы новой разметке

Гость|18.07.2018 09:11|

КАК ВЫ ЖИВЕТЕ УРОДЫ, ОДНА ГАДОСТЬ.

Гость|18.07.2018 09:29|

Гость писал(a):

Обалденная Новость, думаю все меня поддержат
конечно поддержим. с пометкой молния. убого-ущербному и скудоумному поп - информу надо ведь что то писать?

Гость|18.07.2018 10:16|

Гость писал(a):

КАК ВЫ ЖИВЕТЕ УРОДЫ, ОДНА ГАДОСТЬ.
согласен. голопузам тяжко жить. Водка-то кругом паленая!

Имя: Гость
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