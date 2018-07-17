17.07.2018 | 16:34

Сотрудники СКЗ «Дизель-Арена» занялись геометрией хоккея: на большой площадке приступили к нанесению разметки. Каждую зону необходимо вымерить до сантиметра. Руководит процессом Олег Архипов. За 12 лет работы на его памяти это второй случай, когда линии на льду изменяются: в предстоящем сезоне границы ворот станут больше.

«Зона увеличится на 15 сантиметров вперед, боковые края уберутся, то есть этого полукруга уже не будет. Игроку, который находится в площади ворот, будет сложнее, ему нельзя там находиться. Зато будет проще вратарю», - рассказал он.

Сотрудники, которые работали еще на бывшем стадионе «Темп», помнят, как наносили разметку гуашью. Сейчас используются специальные ленты красного и синего цвета. Их при помощи воды буквально примораживают ко льду, толщина которого пока составляет два сантиметра и увеличится до пяти после того, как на площадке появится вся схема.

«24-го числа хоккейная площадка будет готова, все по графику», - подчеркнул заведующий СЗК «Дизель-Арена» Александр Антипов.

За неделю сотрудники должны управиться с работой. За качеством скользкого покрытия здесь тщательно следят и тратят на это немало средств: все-таки местная команда «Дизель» в регулярном чемпионате играет и на домашней площадке. За прошлый сезон таких матчей было проведено 26.