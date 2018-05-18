18.05.2018 | 17:51

Областной чемпионат по пожарно-спасательному спорту собрал около 100 претендентов на титул победителя. Каждому из участников состязаний предстояло показать себя в трех дисциплинах: на подъеме по штурмовой лестнице, преодолении стометровой полосы с препятствиями и в эстафете.

«Задача наша заключается в том, чтобы сделать все максимально быстро и без ошибок», - отметил судья соревнований Роман Желтов.

Сами участники отмечают: для того чтобы успешно выступить, нужно не просто быть в хорошей физической форме - необходимо довести каждое движение до автоматизма.

«Это технический вид спорта. Он включает в себя экстремальные виды спорта, легкую атлетику, причем бег, например, на штурмовой башне - как по горизонтали, так и по вертикали», - рассказал участник соревнований Антон Кандрин.

Лучшая команда представит Пензенскую область на межрегиональных состязаниях по пожарно-спасательному спорту. Они пройдут в июне в городе Кирове.