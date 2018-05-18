18.05.2018 | 16:44

Межрегиональный чемпионат по художественной гимнастике на призы клуба «Юная гвардия» - соревнование, ставшее традиционным. Как всегда, оно собрало под сводами дворца спорта «Буртасы» огромное количество участниц из Пензы, Москвы, Казани, Уфы, Саранска, Самары.

«Достаточно много категорий выступает: начиная с 2013 года рождения - это наши малыши, также представляющие пензенскую команду «Юная гвардия», наш спортивный клуб, - заканчивая мастерами спорта. Они украшают наши соревнования», - отметила директор соревнований Анжелика Хачатрян.

В первый турнира день на ковре рядом с самыми старшими выступали совсем маленькие гимнастки. Но если мастера спорта разыгрывали награды в полноценном многоборье (золото здесь завоевала пензячка Карина Давыдова), то для юных граций важно было продемонстрировать то, чему уже научились.

«Маленькие работают над выполнением разрядов, тянутся от малого к большему. Мастера спорта проверяют себя перед крупными стартами, которые состоятся уже скоро», - добавила Анжелика Хачатрян.

В младших категориях на пьедестал почета, помимо хозяек турнира, поднимались девочки из Татарстана, Башкортостана, Мордовии. Следом на соревновательную площадку выйдут представительницы других возрастных групп.