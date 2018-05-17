17.05.2018 | 15:45

В Кузнецке в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» третий год подряд проходит традиционный турнир по волейболу под названием «Счастливое детство».

«Соревнования среди самых маленьких, начинающих детей, в данный момент - среди ребят 2008-2009 года рождения. Участвуют у нас девочки и мальчики из Саратова, Пензы, Самары и Кузнецка - всего восемь команд», - рассказала судья соревнований Тамара Шуваева.

Задача турнира - отобрать из десятков начинающих игроков самых перспективных. Специалисты сразу определяют, у кого из ребят есть потенциал.

«В каждой команде, конечно же, выделяются дети, которые морально выдержанны, у кого боевой дух потверже. Кто-то ломается, боится, стесняется; кто-то смотрит по сторонам, на родителей, на гостей, на мимопроходящих, на присутствующие команды, а кто-то смотрит только на игру, следит за игрой», - добавила Тамара Шуваева.

Поэтому по ходу турнира определятся не только победитель в командном зачете, но и обладатель главного приза в номинации «Самый результативный игрок».

«Счастливое детство» в Кузнецке продлится три дня.