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Спорт | В Кузнецке стартовал волейбольный турнир «Счастливое детство»

17.05.2018|15:45
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В Кузнецке в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» третий год подряд проходит традиционный турнир по волейболу под названием «Счастливое детство».

«Соревнования среди самых маленьких, начинающих детей, в данный момент - среди ребят 2008-2009 года рождения. Участвуют у нас девочки и мальчики из Саратова, Пензы, Самары и Кузнецка - всего восемь команд», - рассказала судья соревнований Тамара Шуваева.

Задача турнира - отобрать из десятков начинающих игроков самых перспективных. Специалисты сразу определяют, у кого из ребят есть потенциал.

«В каждой команде, конечно же, выделяются дети, которые морально выдержанны, у кого боевой дух потверже. Кто-то ломается, боится, стесняется; кто-то смотрит по сторонам, на родителей, на гостей, на мимопроходящих, на присутствующие команды, а кто-то смотрит только на игру, следит за игрой», - добавила Тамара Шуваева.

Поэтому по ходу турнира определятся не только победитель в командном зачете, но и обладатель главного приза в номинации «Самый результативный игрок».

«Счастливое детство» в Кузнецке продлится три дня.

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