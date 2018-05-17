17.05.2018 | 09:53

Пензенская спортсменка Полина Хонина выиграла четыре медали на соревнованиях по художественной гимнастике World Challenge Cup, которые прошли в Португалии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Воспитанница пензенской школы гимнастики стала третьей в многоборье, уступив другой представительнице России Марии Сергеевой и израильтянке Николь Зеликман.

В упражнениях с мячом и с булавами Полина Хонина стала серебряным призером, с обручем – бронзовым.