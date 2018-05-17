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Спорт | Пензячка Полина Хонина привезла четыре медали с World Challenge Cup

17.05.2018|09:53
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Пензенская спортсменка Полина Хонина выиграла четыре медали на соревнованиях по художественной гимнастике World Challenge Cup, которые прошли в Португалии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Воспитанница пензенской школы гимнастики стала третьей в многоборье, уступив другой представительнице России Марии Сергеевой и израильтянке Николь Зеликман.

В упражнениях с мячом и с булавами Полина Хонина стала серебряным призером, с обручем – бронзовым.

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Гость|17.05.2018 11:48|

Почему опять название на не русском ?

Имя: Гость
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