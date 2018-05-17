17.05.2018 | 16:21

Каменский «Дорожник» успешно начал защиту трофея. Действующий обладатель кубка межрегионального союза «Приволжье» в нынешнем розыгрыше стартовал в турнире домашним матчем против молодежного состава «Мордовии».

Саранцы стойко держали оборону на первых минутах поединка, но под занавес тайма территориальное и игровое преимущества хозяев принесли свои плоды. За короткое время Виталий Аралин сделал дубль и серьезно осложнил задачу «Мордовии-М» добиться положительного результата - 2:0.

Сразу после перерыва саранцы понесли потерю - травму получил их вратарь Владислав Чекашкин, и выполнять обязанности кипера пришлось полевому игроку. Каменцы мгновенно этим воспользовались, забив очередной гол и установив окончательный счет - 3:0 в пользу «Дорожника».

Красно-черно-белые выходят в лидеры своей подгруппы, повышая шансы на прохождение в следующий этап турнира. Следующий домашний матч сурская команда проведет уже в субботу, но в рамках первенства МФС «Приволжье».