Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 мая 2018|20:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+24oC
Завтра | Гроза |
  73.02  |  $  61.82

Спорт | Каменский «Дорожник» обыграл футбольный клуб из Саранска

17.05.2018|16:21
Печать

Каменский «Дорожник» успешно начал защиту трофея. Действующий обладатель кубка межрегионального союза «Приволжье» в нынешнем розыгрыше стартовал в турнире домашним матчем против молодежного состава «Мордовии».

Саранцы стойко держали оборону на первых минутах поединка, но под занавес тайма территориальное и игровое преимущества хозяев принесли свои плоды. За короткое время Виталий Аралин сделал дубль и серьезно осложнил задачу «Мордовии-М» добиться положительного результата - 2:0.

Сразу после перерыва саранцы понесли потерю - травму получил их вратарь Владислав Чекашкин, и выполнять обязанности кипера пришлось полевому игроку. Каменцы мгновенно этим воспользовались, забив очередной гол и установив окончательный счет - 3:0 в пользу «Дорожника».

Красно-черно-белые выходят в лидеры своей подгруппы, повышая шансы на прохождение в следующий этап турнира. Следующий домашний матч сурская команда проведет уже в субботу, но в рамках первенства МФС «Приволжье».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 