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Спорт | Хоккейная команда «Дизелист» провела встречу с болельщиками

17.05.2018|17:39
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В «Дизель-Арене» прошла встреча игроков пензенской хоккейной молодежной команды, которые завоевали кубок регионов НМХЛ, с местными болельщиками.

«Хоккей никого равнодушным не оставляет. Хочется сказать ребятам большое спасибо. Мы со многими уже стали большими друзьями, часто встречаемся. Пацаны, большое спасибо за хоккей, тренерскому штату спасибо за привезенную в Пензу чашу», - поблагодарил болельщик Олег Матвеев.

«Дизелист» 18 апреля в финале Национальной молодежной хоккейной лиги одолел нефтекамский «Батыр» и стал обладателем престижного кубка. Это произошло впервые в истории клуба; к победе команду привел тренерский штаб, который возглавлял Алексей Ваулин. После этого он был назначен наставником «Дизеля».

Некоторые игроки молодежки в новом сезоне станут выступать в составе взрослой сурской дружины.

«Из тех, кто приглашен на сборы (13 человек), возраст подошел у троих: вратаря Максима Борисова, защитника Дмитрия Киселева и защитника Антона Антонова. Все остальные ребята могут выступать и за клуб «Дизель», и за молодежную команду «Дизелист», - рассказал Алексей Ваулин.

Подготовка к новому сезону стартует в начале июля.

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