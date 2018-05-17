17.05.2018 | 17:00

В воскресенье, 20 мая, пензенцы отправятся в лесопарковую зону, на Олимпийскую аллею, осваивать навыки спортивного ориентирования. Город присоединится к состязаниям, которые охватят большинство регионов страны. Стартует «Российский азимут - 2018», и принять участие в нем может любой желающий.

«Квалифицированные специалисты и другие участники обязательно помогут разобраться в этом нехитром сплетении маршрутов для того, чтобы получить спортивное удовольствие», - отметил первый заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Каждому из участников выдадут подробную карту, а вот количество контрольных пунктов, которые необходимо будет обнаружить, можно выбрать самостоятельно. «Российский азимут» в Пензенской области уже в 12-й раз собирает и профессионалов, и тех, для кого состязания - просто увлекательный квест.

«Дистанции быстрые, несложные, предназначены не для квалифицированных спортсменов-ориентировщиков, а в первую очередь для тех, кто пришел в этот вид спорта в первый раз», - подчеркнул председатель комитета по физкультуре и спорту города Пензы Владислав Чесноков.

Организаторы ожидают, что «Российский азимут» соберет не менее тысячи человек. Регистрация участников начнется 19 мая в 9:00 у «колец» Олимпийской аллеи.