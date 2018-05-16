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Спорт | В суточном футбольном матче сыграют работники правительства, мэрии и думы

16.05.2018|09:25
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19 мая в суточном футбольном матче, посвященном чемпионату мира - 2018 и Дню массового футбола, примут участие команды областного правительства, администрации Пензы и городской думы. Об этом стало известно во вторник, 15 мая.

Для участия в масштабном мероприятии организаторы отобрали 64 команды и разделили их на две - «Сурские орлы» и «Пензенские рыси». Игроки будут сменять друг друга на протяжении 32 таймов по 45 минут каждый.

Матч стартует в 12:00 и пройдет без перерывов. Открыть его предстоит работникам регионального правительства, которые сыграют против депутатов и сотрудников мэрии.

Впоследствии на поле также выйдут представители МФК «Лагуна», регбийного клуба «Империя», судебные приставы и другие участники. Матч завершится таймом в формате «связь поколений», в котором сойдутся детская и ветеранская команды ФК «Зенит».

Каждый игрок суточного футбольного матча получит диплом участника. «Также будут определены победители по семи номинациям (самый юный игрок, самый опытный игрок, лучший бомбардир, самый оригинальный гол, первый гол матча, последний гол матча, полуночный гол)», - уточнили в пресс-службе минспорта Пензенской области.

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Гость|16.05.2018 09:43|

Вот кого надо на чм отправлять

Гость|16.05.2018 09:52|

"Вот кого надо на чм отправлять"

Пензенскую администрацию? :-DDD

Гость|16.05.2018 09:54|

Готов скинуться на чугунный мячик для команд правительства и администрации г. Пензы. рытвин и ухабов вам на поле как на городских дорогах.

Во что Пензу превратили...

Гость|16.05.2018 09:59|

Всё сами ..., Всё сами ... и в футбол играть будут сами.

Гость|16.05.2018 09:59|

BИ Столярову на ворота, не пропустит

Гость|16.05.2018 10:01|

Сколько денег уйдет на это мероприятие?

Гость|16.05.2018 10:08|

Лучше бы сначала надули тот самый мяч который в ворота не помещается, и пинали бы они его сутки, пока он не сдулся

Гость|16.05.2018 10:23|

Гость писал(a):

"Вот кого надо на чм отправлять"

Пензенскую администрацию? :-DDD

Правительство и мэрию в Магадан надо отправить - пусть там играют, развлекаются.

Гость|16.05.2018 10:28|

Пусть пинают противотеррористические шары! А чемпионат вряд ли будет. Стрельнёт в Сирии за несколько дней.

Гость|16.05.2018 10:29|

Что делать нечего,тогда сокращайте кадры.

Гость|16.05.2018 10:32|

"Правительство и мэрию в Магадан надо отправить - пусть там играют, развлекаются."

За что вы их так. Там холодно, замерзнут. Кто будет тогда управлять?

Гость|16.05.2018 10:44|

Все правильно! Зачем работать, когда в оплаченное время можно мяч погонять! Тем более, никто и не работает;)

Гость|16.05.2018 10:49|

Гость писал(a):

Правительство и мэрию в Магадан надо отправить - пусть там играют, развлекаются."

За что вы их так. Там холодно, замерзнут. Кто будет тогда управлять?

Во время ВОВ (по воспоминаниям участников), во время боёв на Невском пятачке командир не решивший боевую задачу шёл в следующий бой рядовым.

Гость|16.05.2018 11:00|

Обяжут - пойдут, отгулы заработают на участии статистами на идиотском мероприятии. Года Коту делать нечего...

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