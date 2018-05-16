16.05.2018 | 09:25

19 мая в суточном футбольном матче, посвященном чемпионату мира - 2018 и Дню массового футбола, примут участие команды областного правительства, администрации Пензы и городской думы. Об этом стало известно во вторник, 15 мая.

Для участия в масштабном мероприятии организаторы отобрали 64 команды и разделили их на две - «Сурские орлы» и «Пензенские рыси». Игроки будут сменять друг друга на протяжении 32 таймов по 45 минут каждый.

Матч стартует в 12:00 и пройдет без перерывов. Открыть его предстоит работникам регионального правительства, которые сыграют против депутатов и сотрудников мэрии.

Впоследствии на поле также выйдут представители МФК «Лагуна», регбийного клуба «Империя», судебные приставы и другие участники. Матч завершится таймом в формате «связь поколений», в котором сойдутся детская и ветеранская команды ФК «Зенит».

Каждый игрок суточного футбольного матча получит диплом участника. «Также будут определены победители по семи номинациям (самый юный игрок, самый опытный игрок, лучший бомбардир, самый оригинальный гол, первый гол матча, последний гол матча, полуночный гол)», - уточнили в пресс-службе минспорта Пензенской области.