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Спорт | В Каменке юные пензенские футболисты встретятся с командой «Дорожник-2003»

16.05.2018|18:14
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Первый тур первенства Приволжского федерального округа сложился не совсем удачно для молодых пензенских футболистов. Лишь объединенная команда ДЮСШ № 8 и школы «Зенита» 2003 года рождения на домашнем поле сумела добиться ничьей и внести первый балл в турнирную копилку.

Воспитанники команды мастеров 2002 года выступали на выезде в Саранске. Оказать сопротивление в должной мере юниорам не удалось: они пропустили от соперников из Мордовии четыре мяча, на что ответили единственным голом престижа.

Еще одной зенитовской команде дебютировать в первенстве не пришлось. Ребята 2004 года рождения ждали в гости игроков из Балакова, но дружина из Саратовской области на матч не явилась. Ей было засчитано техническое поражение.

Турнир возобновится уже в пятницу. В Каменке состоится сурское дерби - «Дорожник-2003» будет принимать сверстников из областного центра.

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