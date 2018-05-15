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Спорт | В Пензе стартовало первенство области по водному поло

15.05.2018|14:27
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Спортсмены и тренеры возлагают большие надежды на стартовавшее в Пензе первенство области по водному поло.

«Состязания проводятся с целью выполнения спортивных разрядов, получения игровой практики, с целью провести смотр перед контрольно-переводными испытаниями, которые состоятся у нас уже на следующей неделе», - рассказала главный судья соревнований Наталья Федотова.

В первенстве принимают участие ребята до 15 лет, всего восемь команд: семь из Пензы (это представители школы водных видов спорта) и одна из села Лопатино.

«Мы допускаем и смешанные команды, и только юношей, только девушек. Федерация водного поло России тоже так проводит соревнования», - добавила Наталья Федотова.

«Это очень азартная и интересная игра. От каждой игры получаешь особое удовольствие, а когда выигрываешь - тем более», - поделилась участница соревнований Татьяна Александрова.

Эти соревнования продлятся три дня. Следующее первенство области состоится в июне. В нем примут участие юноши и девушки до 17 лет.

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