15.05.2018 | 17:34

Первый финал Всероссийской спартакиады молодежи принес сборной Сурского края три медали. Основные турниры форума пройдут в июле и августе, но соревнования по спортивной гимнастике были перенесены на май. Участие в них приняли 129 атлетов из 33 регионов России, выступавших по программе мастеров спорта.

Среди юниорок в старшей категории награду для пензенской школы завоевала Елизавета Володина. Она удачно выступила в финале на бревне и даже, несмотря на заметную ошибку, заняла третье место.

В состязаниях юниоров в младшей группе хозяин помоста Артем Козлов добавил в копилку команды еще две бронзовые медали - в опорном прыжке и на коне, причем в последнем случае он разделил третью ступень пьедестала с Виктором Калюжным из Петрозаводска. Близок к завоеванию награды был и мастер спорта Павел Лукашов, но на кольцах ему не хватило до тройки призеров одного шага.

В целом на домашней арене сборная Пензенской области выглядела достойно и заняла четвертое место в общекомандном зачете среди прочих субъектов Российской Федерации.