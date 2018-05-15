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Спорт | Пензенские гимнасты заняли 4-е место на спартакиаде молодежи

15.05.2018|17:34
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Первый финал Всероссийской спартакиады молодежи принес сборной Сурского края три медали. Основные турниры форума пройдут в июле и августе, но соревнования по спортивной гимнастике были перенесены на май. Участие в них приняли 129 атлетов из 33 регионов России, выступавших по программе мастеров спорта.

Среди юниорок в старшей категории награду для пензенской школы завоевала Елизавета Володина. Она удачно выступила в финале на бревне и даже, несмотря на заметную ошибку, заняла третье место.

В состязаниях юниоров в младшей группе хозяин помоста Артем Козлов добавил в копилку команды еще две бронзовые медали - в опорном прыжке и на коне, причем в последнем случае он разделил третью ступень пьедестала с Виктором Калюжным из Петрозаводска. Близок к завоеванию награды был и мастер спорта Павел Лукашов, но на кольцах ему не хватило до тройки призеров одного шага.

В целом на домашней арене сборная Пензенской области выглядела достойно и заняла четвертое место в общекомандном зачете среди прочих субъектов Российской Федерации.

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Гость|15.05.2018 21:57|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

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