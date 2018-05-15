Первый финал Всероссийской спартакиады молодежи принес сборной Сурского края три медали. Основные турниры форума пройдут в июле и августе, но соревнования по спортивной гимнастике были перенесены на май. Участие в них приняли 129 атлетов из 33 регионов России, выступавших по программе мастеров спорта.
Среди юниорок в старшей категории награду для пензенской школы завоевала Елизавета Володина. Она удачно выступила в финале на бревне и даже, несмотря на заметную ошибку, заняла третье место.
В состязаниях юниоров в младшей группе хозяин помоста Артем Козлов добавил в копилку команды еще две бронзовые медали - в опорном прыжке и на коне, причем в последнем случае он разделил третью ступень пьедестала с Виктором Калюжным из Петрозаводска. Близок к завоеванию награды был и мастер спорта Павел Лукашов, но на кольцах ему не хватило до тройки призеров одного шага.
В целом на домашней арене сборная Пензенской области выглядела достойно и заняла четвертое место в общекомандном зачете среди прочих субъектов Российской Федерации.
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---
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