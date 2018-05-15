15.05.2018 | 11:10

В начале июля пройдут первые предсезонные сборы пензенского ХК «Дизель». Новый главный тренер клуба Алексей Ваулин вызвал на них 13 игроков молодежной команды, с которой выиграл первенство НМХЛ сезона-2017/18. Об этом сообщили в пресс-службе «Дизеля».

В основном составе будут тренироваться вратари Максим Борисов и Глеб Носов, защитники Антон Антонов, Дмитрий Киселев и Виталий Люлько, нападающие Александр Дудин, Сергей Колесников, Максим Колмыков, Наиль Кантеев, Кирилл Кокшин, Василий Москалев, Михаил Потапов и Максим Чумаков.

В минувшем сезоне «Дизель» набрал 66 очков в 52 играх и остановился на 19-й строчке турнирной таблицы. Заключительный матч против «Нефтяника», прошедший в «Дизель-Арене», завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.