14.05.2018 | 18:03

Пензенские футболисты 2003 года рождения вступили в борьбу за награды первенства Поволжья среди юношей. Сначала команды сыграют в регулярном чемпионате по круговой системе, в результате лучшие из каждой подгруппы выйдут в финальный раунд. Сурскую столицу в турнире представляют объединенные сборные школы «Зенита» и ДЮСШ № 8.

В стартовом матче на родном поле пензенцы принимали представителей саратовского «Сокола». Встреча получилась эмоциональной.

Гости открыли счет в середине первого тайма, но такое положение продержалось недолго: хозяева сумели провести острую контратаку и сравняли счет до перерыва, после которого зрители увидели достаточно голевых моментов. Но в этот день вратари действовали лучше форвардов, и финальный свисток арбитров зафиксировал ничейный результат в матче принципиальных соперников - 1:1.

Коллективы положили начало долгому пути, на котором им предстоят игры против конкурентов из Самары, Тольятти, Саранска, Балакова и Каменки.