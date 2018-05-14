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Спорт | Юные пензенские футболисты стартовали в первенстве Поволжья с ничьей

14.05.2018|18:03
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Пензенские футболисты 2003 года рождения вступили в борьбу за награды первенства Поволжья среди юношей. Сначала команды сыграют в регулярном чемпионате по круговой системе, в результате лучшие из каждой подгруппы выйдут в финальный раунд. Сурскую столицу в турнире представляют объединенные сборные школы «Зенита» и ДЮСШ № 8.

В стартовом матче на родном поле пензенцы принимали представителей саратовского «Сокола». Встреча получилась эмоциональной.

Гости открыли счет в середине первого тайма, но такое положение продержалось недолго: хозяева сумели провести острую контратаку и сравняли счет до перерыва, после которого зрители увидели достаточно голевых моментов. Но в этот день вратари действовали лучше форвардов, и финальный свисток арбитров зафиксировал ничейный результат в матче принципиальных соперников - 1:1.

Коллективы положили начало долгому пути, на котором им предстоят игры против конкурентов из Самары, Тольятти, Саранска, Балакова и Каменки.

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Гость|14.05.2018 20:42|

Новое поколение кровоногих имитаторов.

Гость|14.05.2018 21:29|

ну ё нафиг ваш хоккей-футбол, пишите про регби.

Имя: Гость
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