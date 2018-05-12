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Спорт | В Пензе стартовало ежегодное первенство города по велоспорту на шоссе

12.05.2018|14:45
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В Пензе проходит открытое первенство города по велоспорту на шоссе, посвященное памяти мастера спорта международного класса, чемпиона России Дениса Кудашева, трагически погибшего во время тренировки в 2008 году. Эти соревнования организуются ежегодно и традиционно собирают сильнейших атлетов со всей страны. В этом году приехали представители Мордовии, Татарстана, Саратовской, Самарской, Московской и других областей.

«Эта гонка - многодневная, то есть победитель определяется по сумме четырехдневной борьбы. Каждый день спортсмены выходят на старт, проходят дистанцию, показывают определенное время, время суммируется, и тот, кто покажет наилучшее время, становится победителем в своей категории», - пояснил главный судья соревнований Михаил Вострухин.

На этот раз в борьбу за награды вступили 160 человек в возрасте от 8 до 70 лет. Первый соревновательный день - разминочный: гонщики преодолевают 3 800 метров. Потом участников ожидают более серьезные заезды - до 80 километров. И здесь, по словам спортсменов, важно правильно распределить силы и разработать верную стратегию.

«Я хорошо держу темп: могу его взять и держать очень долго. У меня выносливость больше, а вот финишный рывок меньше. Так что буду рассчитывать на завтрашний больше, чем на сегодняшний день», - поделился участник соревнований из Москвы Дмитрий Толкушин.

Наматывать километры участники будут на Олимпийской аллее, а также рядом с Чистыми прудами.

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