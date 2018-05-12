12.05.2018 | 15:49

На стадионе «Первомайский» прошла городская легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти отличника физической культуры Российской Федерации Геннадия Мурашкина. В ней приняли участие школьники 1-7-х классов.

«Дистанция составляет 3 200 метров, поделена на 12 этапов протяженностью около 250 метров каждый, протяженность первого этапа - 390 метров», - рассказал начальник отдела городского спорткомитета Владимир Агапов.

Команды разделили на две категории по количеству учащихся: до 500 человек и свыше 500. Всего в эстафете - четыре забега, каждый спортивный коллектив преодолел четыре круга.

В итоге победителем в категории «до 500 учащихся» стала школа № 43, в категории «свыше 500» - школа № 58.