13.03.2018 | 16:30

Участниками соревнований по фигурному катанию под названием «Весенние ласточки» стали 82 спортсмена из разных городов России. Свое мастерство перед членами жюри демонстрировали те, кому от 6 до 15 лет.

Алине Абрамовой 10 лет. Девочку расстроило ее выступление на «Весенних ласточках» - думала, оценки будут выше. Ведь к тому, чтобы показывать такие прыжки и вращения, она шла долго и тяжело.

«Я думаю, нужно тренироваться минимум пять раз в неделю и где-то пять лет. Именно так я и делала», - поделилась фигуристка.

Члены жюри отметили, что половина участников - местные и перспективных детей очень много. В Пензе в последние годы резко выросло количество желающих танцевать на льду.

«Как прошла Олимпиада-2014, у нас практически пошел второй набор. Сейчас прошла еще одна Олимпиада, и у нас большой ажиотаж: очень много транслируют фигурное катание. Радует, что трансляции проходят днем и маленькие детки могут все это посмотреть по телевизору в прямом эфире, поэтому у них появляется желание, которое приводит их на лед», - отметила президент областной федерации фигурного катания на коньках Ольга Маркина.

Эти соревнования - двухдневные. Уже в первые часы пензенские спортсмены завоевали два серебра. Каждый участник вне зависимости от успеха выступления получил статуэтку-силуэт фигуристки на память о «Весенних ласточках» в Пензе.