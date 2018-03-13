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Спорт | Пензенские бильярдисты привезли награды с турнира в Мордовии

13.03.2018|15:09
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С медалями и кубками вернулись пензенские спортсмены из республики Мордовия, где завершился первый межрегиональный турнир по бильярду, посвященный памяти патриарха Тихона. Состязания собрали сильнейших представителей регионов Приволжского федерального округа. Победителей и призеров выявляли в двух возрастных категориях - до 13 лет и от 13 до 16 лет.

«В младшей подгруппе в итоге первое место занял Сергей Ясинецкий, третье место - Артем Ясинецкий. В старшей подгруппе - три медали: второе место - Такмовцев Дмитрий, третье место - Дацук Егор и третье место - Ирышков Артем. То есть выступили очень здорово», - рассказал президент Федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясинецкий.

Финальная встреча Сергея Ясинецкого и местного спортсмена Арсения Муравьева стала самой напряженной на турнире. Представитель пензенской федерации бильярдного спорта (кстати, победитель первенства России) в матче до четырех побед уступал со счетом 1:3, но смог собраться и взял главную награду.

«Выигрывает интеллект и ум, а не то, что кто-то забивает», - отметил победитель турнира Сергей Ясинецкий.

«Пензенская команда показала себя очень хорошо. Из восьми человек, как я знаю, в финальную часть испытаний вошли пятеро в двух группах. Я считаю, что турнир был очень хорошим», - поделился бронзовый призер турнира Артем Ирышков.

Сейчас пензенцы готовятся к областным состязаниям, которые состоятся уже в эти выходные, а также первенству России, которое Сурский край примет в конце марта.

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Гость|13.03.2018 19:48|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

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