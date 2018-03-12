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Спорт | В Пензе стартовали окружные чемпионат и первенство по плаванию

12.03.2018|16:38
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В Пензу приехали около 700 спортсменов из 14 регионов страны. Во дворце спорта «Сура» проходит чемпионат и первенство Приволжского федерального округа, а также второй этап спартакиады молодежи по плаванию. Причина объединения состязаний проста.

«Так решили по экономическим вопросам, потому что, скажем прямо, не особо много денег у нас в плавании в России. Чтобы сократить расходы на переезды, на организацию, на аренду плавательного бассейна», - рассказал судья соревнований из Казани Лев Камешков.

Участники преодолевали дистанции вольным стилем от 50 до 1 500 метров.

В старте кандидатов или мастеров спорта первой завершила дистанцию самарская пловчиха. Немного проиграла ей во времени представительница Чувашии София Павлова.

«Я проплыла за 2.26. Я, конечно, не знаю, за сколько первая проплыла, но для своих тренировок, я думаю, я проплыла хорошо. Много тренировались, в тренажерку ходили. Получилось что получилось», - поделилась спортсменка.

Соревнования по плаванию будут проходить в Пензе в течение четырех дней. Они являются отборочными сразу на несколько масштабных стартов. Это чемпионат России, который пройдет в апреле в Москве, первенство страны (оно состоится в мае в Саранске), а также команды, показавшие лучшее время, примут участие в финале спартакиады молодежи.

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