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Спорт | 11 января «Дизель» сразится с нижнетагильским «Спутником»

10.01.2018|18:54
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Игра в неравных составах предопределила исход матча между пензенским «Дизелем» и челябинским «Челметом». Стартовый матч 2018 года желто-синие начали неудачно и на четвертой минуте пропустили гол в меньшинстве.

Однако уже в середине первого периода реабилитировались, в свою очередь реализовав лишнего игрока – 1:1. Долгое время соперники вели равную борьбу, но в конце второй 30-минутки дизелистов вновь подвели удаления.

«Челмет» получил игровую практику – первый матч они уже сыграли в Самаре. У нас его еще не было, многие хотели показать себя, чересчур проявляли эмоции. Конечно, надо сдерживаться», - прокомментировал главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

При счете 1:2 в пользу «Челмета» пензенская дружина прочно завладела инициативой, провела несколько опасных атак, имела возможности для взятия ворот, но так и не сумела сравнять счет. Итог – проигрыш с минимальным отставанием.

«Ребят хочу поздравить с победой, молодцы, дотерпели до конца. Пришлось немного понервничать, но выстояли», - отметил тренер челябинской команды Алексей Тертышный.

Домашняя серия «Дизеля» продолжится в четверг, 11 января. Соперником пензенцев станет еще одна команда с Урала – нижнетагильский «Спутник».

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Гость|10.01.2018 19:24|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

СМЕХ ВЫЗЫВАЕТ СЛОВО СРАЗИТСЯ.

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