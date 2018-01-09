09.01.2018 | 18:39

Открытый чемпионат Кузнецка по зимнему мотокроссу собрал десятки участников и сотни зрителей.

«Он немного отличается от летних соревнований, так как трасса зимой скользкая», - рассказал главный судья соревнований Валерий Шумилин.

Именно это обстоятельство помешало не одному спортсмену. Однако участники состязаний делали все, чтобы вернуться на трассу даже после того, как терпели неудачу.

Кроме кузнечан, в турнире приняли участие представители Ульяновска, Самары, Сызрани, Мордовии, Пензы и Заречного – всего 44 человека, младшему из которых совсем недавно исполнилось 6 лет. Самый старший, выступавший в категории «Ветераны», готовится отпраздновать 60-летний юбилей.