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Спорт | В Кузнецке прошли соревнования по зимнему мотокроссу

09.01.2018|18:39
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Открытый чемпионат Кузнецка по зимнему мотокроссу собрал десятки участников и сотни зрителей.

«Он немного отличается от летних соревнований, так как трасса зимой скользкая», - рассказал главный судья соревнований Валерий Шумилин.

Именно это обстоятельство помешало не одному спортсмену. Однако участники состязаний делали все, чтобы вернуться на трассу даже после того, как терпели неудачу.

Кроме кузнечан, в турнире приняли участие представители Ульяновска, Самары, Сызрани, Мордовии, Пензы и Заречного – всего 44 человека, младшему из которых совсем недавно исполнилось 6 лет. Самый старший, выступавший в категории «Ветераны», готовится отпраздновать 60-летний юбилей.

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Гость|09.01.2018 19:47|

Тольятти красавчики

Гость|09.01.2018 19:48|

Я считаю, что мото тема очень интересна, особенно для молодёжи. По больше бы таких мероприятий, глядишь народ подтянется.

Организаторам большое спасибо, было супер !!!

Имя: Гость
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