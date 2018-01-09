Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|9 янв 2018|19:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  68.21  |  $  57.05
 

Спорт | Пензенские футболисты выступят на турнире в Нижнем Новгороде

09.01.2018|17:58
Печать

На финальных состязаниях регионального этапа всероссийского турнира «Мини-футбол – в школу» определились команды, которые будут бороться за звание победителя на уровне Приволжского Федерального округа.

Эти соревнования стартовали еще осенью и проходили во всех районах Пензенской области. Всего в них принимали участие более 9 000 учащихся. Около 600 вошли в группу лучших футболистов, которым предстояло разыграть путевки на межрегиональный этап.

«Футбол – это физическое развитие нации. Самое главное, что там работают не только ноги, но должна работать и голова, чтобы были правильные мысли: как отдать пас, как пробить по воротам. Все это футбол дает ребятишкам», - рассказал президент Федерации футбола Пензенской области Александр Калашников.

В каждой встрече команды бились за победу до последней секунды. Кто-то допускал обидные оплошности, а кто-то, наоборот, использовал голевые моменты.

Победителей и призеров определяли в четырех возрастных группах у юношей и у девушек. Среди них оказались не только представители областного центра, но и футболисты Тамалинского, Лопатинского, Бековского, Нижнеломовского и других районов региона. В феврале они отправятся в Нижний Новгород на окружной этап.

0
0
0
0
Гость|09.01.2018 19:54|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!