09.01.2018 | 17:58

На финальных состязаниях регионального этапа всероссийского турнира «Мини-футбол – в школу» определились команды, которые будут бороться за звание победителя на уровне Приволжского Федерального округа.

Эти соревнования стартовали еще осенью и проходили во всех районах Пензенской области. Всего в них принимали участие более 9 000 учащихся. Около 600 вошли в группу лучших футболистов, которым предстояло разыграть путевки на межрегиональный этап.

«Футбол – это физическое развитие нации. Самое главное, что там работают не только ноги, но должна работать и голова, чтобы были правильные мысли: как отдать пас, как пробить по воротам. Все это футбол дает ребятишкам», - рассказал президент Федерации футбола Пензенской области Александр Калашников.

В каждой встрече команды бились за победу до последней секунды. Кто-то допускал обидные оплошности, а кто-то, наоборот, использовал голевые моменты.

Победителей и призеров определяли в четырех возрастных группах у юношей и у девушек. Среди них оказались не только представители областного центра, но и футболисты Тамалинского, Лопатинского, Бековского, Нижнеломовского и других районов региона. В феврале они отправятся в Нижний Новгород на окружной этап.