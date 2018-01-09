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Спорт | «Дизель-2007» победно завершил первый этап второго тура окружного первенства

09.01.2018|16:52
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Юные дизелисты 2007 года рождения блестяще завершили игры первого этапа второго тура первенства Приволжского федерального округа и стали победителями прошедшего в Пензе турнира. В нем принимали участие шесть команд из Тольятти, Казани, Сарова, Самары и Башкортостана.

«Практически все соперники были обыграны с крупным счетом. Порадовало нападение ребят. Конечно, есть над чем работать: нас беспокоит линия защиты. В сегодняшнем матче они неплохо проявили себя, все-таки выиграли этот матч – при большой поддержке наших родителей», - отметил директор СДЮСШОР по хоккею с шайбой Сергей Блохин.

По словам пензенских хоккеистов, легких игр в этом турнире не было, но «Дизель-2007» показал сплоченность и мастерство.

«Все соперники были достойными, но сложнее всего было играть с «Динамо» из Казани. Они хорошо двигались, у них хорошие защитники, отличные удары, много бросали по воротам», - рассказал хоккеист Антон Судницын.

И все же подопечные Сергея Ерхова и Игоря Сафонова оказались лучше. Казанцы, считающиеся одними из самых сильных в Поволжье, уступили пензенцам по буллитам. «Дизель-2007» вышел в третий, финальный этап состязаний, где соберутся восемь лидирующих команд округа. Чемпионский титул разыграют во время весенних каникул.

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Гость|09.01.2018 19:02|

Достойная смена старшему поколению

Гость|09.01.2018 19:47|

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