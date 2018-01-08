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Спорт | В состав пензенского «Дизеля» вошел бывший игрок ХК «Молот-Прикамье»

08.01.2018|12:58
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21-летний нападающий Станислав Третьяков продолжит спортивную карьеру в пензенском «Дизеле». Об этом стало известно в воскресенье, 7 января.

Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с хоккеистом подписан до окончания текущего сезона чемпионата ВХЛ. Перед этим он выступал за пермскую команду «Молот-Прикамье».

«В текущем сезоне нападающий провел за пермяков 18 матчей. На счету хоккеиста 0 голов и 4 голевые передачи при коэффициенте полезности +2», - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что форвард будет выходить на лед под номером 16.

За день до этого стало известно о подписании договоров с двумя новичками из красноярского «Сокола» - 22-летним Сергеем Харытинским и 30-летним Максимом Сергеевым.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|08.01.2018 13:22|

РАЗГОНИТЕ это сборище и забудьте как страшный сон.

Ничего не светит, "команде" этих криворуких

Гость|08.01.2018 14:14|

А со старой команды за что нагнали его. Хорошее не выбрасывают.

Гость|08.01.2018 15:01|

Гость писал(a):

08.01.2018 13:22|

РАЗГОНИТЕ это сборище и забудьте как страшный сон.

Ничего не светит, "команде" этих криворуких

Хватит бесполезно расходовать деньги.

Гость|08.01.2018 15:37|

Тебе твой ротик нужно чем то заткнуть,слишком ваняешь.

Гость|08.01.2018 15:54|

Учи азбуку 15:37 ваняешь.

Гость|08.01.2018 16:04|

Гость писал(a):

Тебе твой ротик нужно чем то заткнуть,слишком ваняешь.
пузо свое понюхай, пьяный голопуз

Гость|08.01.2018 17:44|

penzainform.ru писал(a):

провел за пермяков 18 матчей. На счету хоккеиста 0 голов и 4 голевые передачи при коэффициенте полезности +2»
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ХОТЬ БЫ СОВЕСТЬ ПОИМЕЛИ.СТАТИСТИКУ ,ПЕНЬКИ,ЗАЧЕМ ОЗВУЧИВАЕТЕ.ОН ЗА 18 ИГР НИ ОДНОЙ ШАЙБЫ НЕ ЗАБРОСИЛ.КАКОЙ ОН НАПАДАЮЩИЙ?ЕГО ВЫГНАЛИ,А ВЫ ПОДОБРАЛИ И ПОСАДИЛИ НА ШЕЮ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮЩЕГО НАРОДА.ПОНЯТНО,ЧТО КТО-ТО НЕ ПЛОХО ВАРИТ НА ЭТИХ ПЕРЕХОДАХ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Имя: Гость
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