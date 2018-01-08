08.01.2018 | 12:58

21-летний нападающий Станислав Третьяков продолжит спортивную карьеру в пензенском «Дизеле». Об этом стало известно в воскресенье, 7 января.

Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с хоккеистом подписан до окончания текущего сезона чемпионата ВХЛ. Перед этим он выступал за пермскую команду «Молот-Прикамье».

«В текущем сезоне нападающий провел за пермяков 18 матчей. На счету хоккеиста 0 голов и 4 голевые передачи при коэффициенте полезности +2», - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что форвард будет выходить на лед под номером 16.

За день до этого стало известно о подписании договоров с двумя новичками из красноярского «Сокола» - 22-летним Сергеем Харытинским и 30-летним Максимом Сергеевым.