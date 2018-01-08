08.01.2018 | 15:21

В Пензе определились победители и аутсайдеры открытого первенства города по баскетболу среди юношей 2004 года рождения и моложе. «Зимняя сказка» для каждого из шести коллективов - участников турнира завершилась по-своему.

«Команда у нас хорошая, мы часто ездим по разным городам. Тренеры у нас тоже хорошие. Мы готовились к этому турниру и пока что довольны результатом», - отметил баскетболист Даниил Савин.

В течение трех дней представители Москвы, Звенигорода, Солнечногорска и спортсмены Сурского края вели борьбу за награды традиционного рождественского турнира.

Эти соревнования являлись первым крупным стартом для юных пензенских баскетболистов в наступившем году. На домашнем турнире обе сурские дружины показали неплохой результат, заняв второе и третье место.

«Пенза-1» и «Пенза-2» представлены тренерами-преподавателями Беловой Оксаной Всеволодовной и Бараненко Сергеем Ивановичем. Команды равны по силам, и когда они выступают на соревнованиях области или России, то эти команды образуют сборную», - рассказала заместитель директора ДЮСШ № 1 г. Пензы Татьяна Аршинова.

Победителями первенства, как и прогнозировали специалисты, стали москвичи. После этого спортсмены начнут готовиться к другим важным соревнованиям. Одним из первым в календаре значится турнир «КЭС-Баскет».